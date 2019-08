Park s ukázkou dávných časů nabídlo ústecké muzeum

S ubíhajícím časem a narůstajícím věkem se člověk rád vrací do minulých dob svého mládí. Této mentality využili ústečtí muzejníci a k Ústecké staročeské pouti přispěli doprovodným programem návratu k starým tradicím.

A opravdu při pohledu na tu všechnu vyrobenou krásu do zpěvu obdivovatelům bylo. Nádherné skleněné figurky vznikající v plamenu ohně lákaly k proměně vlastní fantazie. Však pod dohledem mistra skláře bylo dovoleno pokusit se "něco" vytvořit. I vedlejší stánek s keramikou nabízel řadu nádherných figurek k dozdobení zahrady, balkónu či interiéru příbytku.

Pod nabytým dojmem krás šikovných rukou a vkusu řemeslníků byl jen krůček k touze uchopení kamene u altánu a tvořit něco podobného. Pomoc pak v rámci workshopu tesání do kamene nabízela zkušená lektorka Mgr. Petra Zeidlerová.

To vše přispělo k procvičení těla, rukou i hlavy. Chybělo jen poznání dalších životních údělů. Jako z tajemné říše snů se objevila kartářka s předpovědí, co dotyčné čeká a co je nemine. Nevěřící mohli si její slova potvrdit vytažením tradičního "štěstíčka" z klobouku.