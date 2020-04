Pandemie posunuje i svatební termíny na dříve neoblíbené podzim a zimu

V předepidemiové době byla preference sňatků v měsících březnu a dubnu, a samozřejmě tři letní měsíce s přesahem do září. Pozdější doba od října do února byla málo obvyklá. Nyní se to na dlouhou dobu změní. Přitom se počítalo s nárůstem sňatků. Loni jich bylo 54,8 tisíc, letos mělo být 56 tisíc.