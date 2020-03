Ostravský krizový štáb přijal preventivní opatření

„Cílem jednání a rozhodnutí vedení města je aplikace závěrů a nařízení jak vlády, tak doporučení krizového štábu Moravskoslezského kaje. Chtěl bych připomenout, že smyslem žádného z opatření není šířit paniku, ale naopak učinit preventivně takové opatření, abychom situaci v co nejkratší době a nejlepším možným způsobem zvládli,” uvedl primátor Tomáš Macura.

Konkrétně se jedná: o středisko dopravně správních činností na ulici 30. dubna, živnostenský úřad v budově nové radnice a také oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na Gorkého ulici, a to tak, že bude možné záležitosti vyřizovat pouze na základě předchozí registrace v objednávkovém systému: https://objednavky.ostrava.cz/eobs.

Do odvolání (minimálně do 15. dubna) jsou zrušeny mobilní služby, které jsou poskytovány výjezdem pracovníků magistrátu do bydliště klientů, konkrétně vyřizování cestovních dokladů a občanských průkazů.