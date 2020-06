Ostravské krematorium čeká rekonstrukce

Za efektivní porota označila, že autoři areálu ponechávají obě obřadní síně ve vstupní části stavby a přemisťují provoz spalovacích pecí do zadní části objektu.

Pozitivně ohodnotila také skutečnost, že v exteriéru nejsou použity žádné nepřiměřené stavební technologie, které by stavbu nevhodně prodražovaly. Porota akceptovala také cenově náročnější zastínění hlavního prosklení, které zlepší mimo jiné tepelnou pohodu ve velké obřadní síni a omezí výkyvu teplot v letních měsících.

Město s firmou Meerkatelier uzavře smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021. Následovat bude vývěrové řízení na zhotovitele stavby.

Městský ateliér MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury, Ostrava, Nádražní ulice 17) připravil výstavu všech do soutěže zaslaných návrhů. Vernisáž se uskuteční 10. června v 17.00 hodin ve výstavním prostoru MAPPA. Výstava potrvá do konce června vždy v pracovní dnech od 14 do 18 hodin.