Ostravská krasobruslařka Nella Simaová pokračuje v kariéře, trénuje děti

Po roce 2010, kdy ji bylo velmi líto, že nebyla nominovaná na zimní olympiádu do Vancouveru, se rozhodla odejít do Norska, kde trénovala se svoji kolegyní děti a mládež. Po nějaké době se Nella Simaová do Ostravy vrátila.

„Trénujeme malé děti od samého začátku. Není to tak, že dostaneme děti, co již něco umí. To ne. Prostě rodiče u nás děti přihlásí, nejčastěji tří až čtyřleté. Já sama jsem začínala ve čtyřech letech. Naučíme je bruslit, pohybovat se na ledě, učí se padat. Jak rostou, učí se náročnějším prvkům, přidávají se skoky, jízda na hudbu. Cesta k medailím je poměrně dlouhá. Které děti vydrží, vydrží-li rodiče, pak mají cestu k na vrchol otevřenou. Když jsem děti začínala trénovat, tak jsem si ani neuvědomila, co mě za tvrdou, zodpovědnou a cílevědomou práci čeká. Trenérská práce mě ale baví,” hodnotí Nella Simaová trenérskou práci.