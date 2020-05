Opavské mateřské školy se otevřou 25. května

Radnice v příštích týdnech zajistí důkladnou plošnou dezinfekci všech školských zařízení a dezinfekci na ruce pro děti a učitele, aby se co nejvíce zamezilo šíření koronaviru. Předškoláci nebudou muset nosit roušky, naopak školou povinné děti je mít musí.

Od stejného data se začne vyučovat i na prvním stupni základních škol, docházka však bude nepovinná a bude záležet na rozhodnutí rodičů, zda děti do školy pošlou nebo zda budou i nadále využívat dálkové výuky.

Podmínkou zařazení do kolektivu je dobré zdraví, nemocné děti či děti z rizikových skupin by měly zůstat doma. Třídy budou rozděleny do skupin po 15 dětech, nošení roušky v nich bude záležet na rozhodnutí učitele. Ve společných prostorách školy (šatny, chodby atd.) bude rouška povinná.