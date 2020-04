Online koncerty z Nadace Bohuslava Martinů pro Lékaře bez hranic

„Lékaři bez hranic v těchto dnech pomáhají v evropských epicentrech nákazy Covid-19 a tím zabraňují rozšíření viru. To je nesmírně náročné a potřebné. Rozhodli jsme se proto podpořit právě jejich neutuchající činnost. Nic z toho by nebylo možné bez pomoci mých přátel skvělých hudebníků, kteří s radostí a noblesou kývli na koncert pro podporu správné věci. Patří jim můj veliký dík! Mé nemenší poděkování patří Nadaci Bohuslava Martinů reprezentované profesorem Jiřím Hlaváčem, se kterým jsme projekt budovali od samotného začátku. Dále moc děkuji Kateřině Lánské taktéž z Martinů nadace, zvukovému mistrovi Ondřeji Urbanovi ze Sound Studio HAMU a Svenovi Ubikovi ze sdružení Cesnet, díky jejichž inovativním metodám můžeme koncerty streamovat do vašich domovů,” řekl Petr Nouzovský, iniciátor koncertního projektu.