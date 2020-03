Omezili jste v době karantény nákupy jen na nejnutnější věci? Zjišťovali jsme v Klatovech

Některé prodavačky si stěžují, že lidé chodí do nákupních středisek se svými dětmi doslova na procházky.

„Prosím všechny lidičky: je opravdu nutné chodit se do obchodu procházet? Pokud vím, do obchodu se má jít v době karantény jen pro nejnutnější věci. Tím, že v obchodě jste hodinu, vlastně jen tak bloumáte a přijdete koupit jenom blbosti, porušujete zákon. My se snažíme pro vás vše stále doplňovat, a hlavně kvůli vám, zákazníkům, jsme stále v práci, ačkoliv bychom také radši byly v bezpečí domova. Vážíme si vašich nákupů, ale v tomto období, prosím, omezte nákup opravdu jen na nutné věci. Děkuji,” napsala na svůj Facebook jedna z prodavaček, která pracuje v klatovském nákupním středisku Lidl.

Bydlíme na samotě, na velký nákup vyrážím jednou týdně

Před nákupním střediskem Lidl jsem oslovila Ivanu Miškovskou z Běšin (osada Rajské). „Já samozřejmě omezila nákupy jenom na nejnutnější věci a chodím nakupovat opravdu jenom jednou týdně. Navíc žijeme na samotě, takže prakticky vůbec nepřijdu do obchodu, proto také mám dnes obrovský nákup, který si dělám jednou za týden a jinak jsem doma.

Do nákupních středisek by měl v době karantény chodit nakupovat jenom jeden člen rodiny. A pokud se stane, že matka tam přivede celou rodinu i s dětmi a tam tráví čas, je to podle mne veliká nezodpovědnost. Pokud se někteří rodiče v době karantény s dětmi už doma nudí, tak mohou vyrazit mimo město či obec někam do přírody. Takovou procházku do přírody vláda přece nezakazuje,” řekla paní Ivana.

A jak byla připravena na nařízení vlády nosit roušku? „Roušky už v té době byly všude vykoupené. Já to vyřešila tak, že jsem měla doma roušky od své snachy, která je porodní asistentka v Německu. Prakticky mi je přivezla už dřív, ale to ještě nebyl vůbec žádný koronavirus, jenom abychom je měli doma, kdybychom třeba byli nastydlí. Tak jenom proto máme dnes doma těchto roušek malou zásobu.

A co říkám na akci Šije celé Česko? To je naprosto úžasná věc! Řekla bych, že se lidé semkli, a to je skvělé. Kéž bychom byli zodpovědnější než v Německu, kde jsou naprosto nezodpovědní. Tam povinnost nosit roušku do dnešního dne neplatí. A jsme tady kousek od hranic, takže to je velký problém. Doufám, že vláda zakáže i pendlerům cesty do Německa za prací,” dodala paní Ivana. (Podle nově přijatých zpřísněných podmínek si zájemci o práci v zahraničí tam musí od čtvrtka zajistit ubytování, vláda opatření navrhuje na tři týdny, po návratu budou muset pendleři počítat se čtrnáctidenní karanténou - pozn. aut.)

Nákupy hodně opadly, soudí Klatovák

„Myslím si, že nákupy v obchodech hodně opadly, a že lidé nakupují opravdu jenom když nutně potřebují. Já sám dělám nákup jednou, maximálně dvakrát týdně a kupuji jen to nejnutnější. A když vidím, že rodiče do nákupního střediska přivedou všechny své členy rodiny, je to neskutečná bezohlednost a všechno – i šíření viru – je jenom o zodpovědnosti lidí, jak se k tomu chovali od začátku. Mnozí si řekli: Mám zaplacený zájezd v Itálii, tak tam prostě pojedu, děj se co děj... A po příjezdu z Itálie, místo do karantény, vyrazili do nákupních středisek. Pak se ptám: kde je nějaká zodpovědnost?” uvedl Jiří K. (58 let) z Klatov.