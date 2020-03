Odmítnutý muž své bývalé přítelkyni sebral telefon, jejím jménem pak komunikoval na sociální síti

„O rok starší žena se s ním po několikaměsíčním vztahu ke konci minulého roku rozešla. Bývalý přítel k ní přišel 1. ledna, a protože jí stále nevrátil klíč od domu, vstoupil dovnitř, přestože mu řekla, že si to nepřeje a několikrát ho požádala, aby odešel. Jenže muž vzal ze stolu mobilní telefon, který jí v průběhu vztahu daroval a odešel až poté, co žena na ulici volala o pomoc,“ popsala dnes událost policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Po třech týdnech žena zjistila, že jí někdo vnikl do profilu na sociální síti a jejím jménem odeslal zprávu jinému muži. Vzápětí dohledala, z jakého telefonu byla zpráva odeslaná a poznala, že to byl právě bývalý přítel, kdo prolomil heslo nutné pro přístup do jejího mobilního telefonu, který nezahodil do řeky, nýbrž si ho nechal,“ řekla policejní mluvčí.