Odběry krve probíhají v Jesenické nemocnici i v době koronavirové epidemie

„Vylučujeme z odběrů dárce, kteří pobývali v posledním měsíci kdekoliv v zahraničí, byli méně než před 14 dny v karanténě nebo byli v kontaktu s osobou v karanténě. Samozřejmě nepřijímáme ani osoby s příznaky infekce - mající teploty, kašel, zvýšené množství bílých krvinek. Opravdu důsledně odebíráme cestovatelskou a osobní anamnézu, a to jak ve vyšetřovně dárců, tak i na vstupním filtru u vchodu do nemocnice, abychom co nejlépe zajistili bezpečnost jak příjemců transfuze, tak i zaměstnanců nemocnice a samotných dárců,“ vysvětlila MUDr. Dagmar Adamová, primářka úseku hematologie a transfuzní stanice Jesenické nemocnice.