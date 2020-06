Od stolu do terénu, úředníci vyrazí na cyklokontrolu Bohumína

Od aquacentra a sportovní haly vyjede úřednický peloton otestovat novou cyklotrasu přes budoucí lesopark Na Panském. Pojedou po ní do Nové Vsi, kde si prohlédnou zdejší hasičský areál, v němž by příští rok měl vyrůst zastřešený altán. Odtud zamíří přes přírodní památku Niva-Olše-Věřňovice až do Šunychlu k Červínu, kde zkontrolují opravený mostek přes Lutyňku.