Od první chvíle provází životem miminka Nemocnice Přerov háčkované chobotničky

Háčkovanou chobotničku dostává v porodnici každé narozené miminko. „Chapadla chobotničky připomínají pupeční šňůru, kterou si dítě drží v ručičce a mělo by jej to zklidnit. Jako dárek je rozdáváme všem novorozencům, ovšem občas háčkovanou hračku dostanou i jejich starší sourozenci, aby jim to nebylo líto,“ uvedla Eva Hradilová, staniční sestra novorozeneckého oddělení Nemocnice Přerov a dodala, že od kolegyně z dlouhodobě intenzivní péče dostávají i jiná háčkovaná zvířátka a další hračky, které putují k pacientům na dětské oddělení nemocnice.