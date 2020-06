Od června je na náměstí v městském obvodu Ostrava- Jih v provozu nové infocentrum

Infocentrum na náměstí Ostrava-Jih je situováno tak, aby navazovalo na městskou hromadnou dopravu. Přímo u centra je zastávka autobusů, kterými se dá dostat na dopravní terminál Dubina a dále do Nové Bělé, Staré Bělé, do Proskovic, Hrabové, Výškovic, do Ostravy-Poruby a na náměstí Vratimov.