Oční centrum v Ostravě Vítkovicích vyšetřuje nově zrak i dětem

Tamní oftalmologové chtějí zvýšit dostupnost kvalitního očního vyšetření v co nejkratším čase pro dětské pacienty z Ostravy a okolí. Již brzy uleví také dětem trpícím šilháním.

Preventivní a screeningová vyšetření zraku provádí Oční centrum AGEL u dětí každého věku. „Bezbolestně vyšetřujeme vidění, základní binokulární funkce i přední a zadní oční segment, vždy to záleží na věku dítěte a míře jeho spolupráce. S pomocí speciálních pomůcek vyšetříme zrak i malým dětem, které neumí číslice ani písmena, místo toho poznávají obrázky, tvary, symboly," vysvětluje MUDr. Jana Juhászová, primářka ostravského Očního centra Agel, s tím, že do budoucna se péče o děti rozšíří také o vyšetření šilhání, tzv. dětský strabismus.

Oční centrum Agel chce rozšiřovat péči o dětské pacienty, proto bude brzy vyšetřovat i dětský strabismus. „Občasné šilhání do jednoho roku dítěte je přirozená součást vývoje očních svalů. U předškolních dětí jde však o jednu z nejrozšířenějších refrakčních vad stejně jako dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus a tupozrakost. Vývoj zraku se touto dobou dokončuje a po sedmém roce dítěte už je problematické oční vady léčit. Kvalitní oční vyšetření však vyžaduje dostatek času, maximální spolupráci rodičů i jejich dohled, aby dítě brýle nosilo,“ radí MUDr. Jana Juhászová s tím, že refrakčních vad, zejména krátkozrakosti, v současné době u dětí přibývá. Velký podíl na tom má trávení volného času u počítačů, tabletů a smartphonů. Naopak dětem chybí uvolnění zraku pohledem do dálky, do zeleně a pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě.