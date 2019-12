Obyvatelé Ostravy si zvykli na sdílená kola

Do soutěže se přihlásily dvě společnosti - Rekola a NextBike. Vítězem provozování sdílených kol na rok 2020 se stala společnost NextBike, protože podala ekonomicky výhodnější nabídku.

V současné době jsou sdílená kola zazimovaná. Těch modrých od společnosti NextBike jezdilo po Ostravě šest stovek. Do jara 2020 projdou generální údržbou a servisem, aby se k 1. březnu opět mohla vrátit do stojanů po celé Ostravě.

V roce 2019 byla sdílená kola Ostravanům k dispozici od poloviny dubna do poloviny prosince, tedy osm měsíců. Celkem 35 259 registrovaných uživatelů na nich najelo dohromady 521 395 kilometrů během 434 496 výpůjček.

Podle tiskové mluvčí magistrátu Andrey Vojkovské naprostá většina výpůjček byla do 15 minut, a tedy pro uživatele zdarma. Bývá to běžně přes 80 procent. Se snižující venkovní teplotou se však počet krátkých výpůjček ještě zvýšil. V listopadu to bylo 95 procent a v prosinci již 97 procent výpůjček. Město Ostrava za rok 2019 provozovateli za službu zaplatilo 4 127 061 korun.