Obyvatelé Mikroregionu Rakovec vstoupili do nového roku tradičním výšlapem do přírody

Lesní cesty zpevnil mrazík, chodec musel překonávat nerovný terén ztvrdlého bláta z předchozích dní. Brodit se blatiskem by bylo horší, ne každému by se chtělo. Existovat statistika hromadných, nebo individuálních, organizovaných či neorganizovaných novoročních vycházek, letošní by jistě patřily k těm s velkou účastí.