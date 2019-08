Obří keltský zlatý poklad z Podmokel nechal roztavit a přerazit kníže Fürstenberk

Vytrvalé deště roku 1771 zalévaly celou zemi. Všude se valila voda, brala břehy i na potoce v Podmoklech. Dvanáctého června našel rolník Janata pár žlutavých koleček. Vzal je dětem na hraní, domníval se, že jsou to měděné plíšky.

Ve vsi, kde nebylo kvůli hladomoru co jíst a pít, se najednou u hostinského objevily jako zázrakem potraviny a pivo, vše se platilo zlatem. Vzápětí se o nálezu doslechli panští úředníci a vše oznámili svému pánovi, knížeti Karlu Egonovi I. z Fürstenberka.

„Vše zabavit, i s použitím násilí!” zněl rozkaz knížete. Úředníci s rákoskami vymáhali nález nemilosrdně. Byli to oni, kdo našli bronzový kotel s mincemi. Krom duhovek v něm byl i zlatý nákrčník. (Označení duhovky vzniklo z pověsti, že kde se duha dotýká země, tam se skrývá poklad.)

Archeologové mají pro depot vysvětlení, že se mohlo jednat o úkryt před útočícími Germány nebo Římany. Existuje i teorie o votivní daru bohům, co by byla hodně velká úlitba. Na infotabuli u místa nálezu je napsáno, že to mohl být keltský státní poklad. Jenže byli Keltové stát? Kde bylo jejich hradiště? Nejbližší jsou vzdálené Stradonice.