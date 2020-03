O velké výstavě Vladimíra Levory jsem přemýšlel od roku 1999, říká jeho obdivovatel Michal Polcar

Prvotní nápad uspořádání výstavy však přišel před čtyřmi roky. Tehdy jsem si řekl, že by stálo za to udělat velkou levorovskou výstavu k 100. výročí jeho narození. Oslovil jsem několik galerií v Plzni včetně Západočeské galerie, ale tam to nepadlo na úrodnou půdu. Mrzelo mě to. Nakonec jsem si řekl - tak kde jinde udělat výstavu, než v Klatovech.