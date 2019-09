O končící letní výstavě Sklo nebo život! s odbornou asistentkou Ateliéru skla Klárou Horáčkovou

Vlastně se zkontaktovala paní doktorka Jitka Lněničková, kurátorka PASKu, přímo s vedoucím Ateliéru skla Rony Pleslem. Již tradičně patří léto v Pavilonu skla i jeho zahrada českým nebo zahraničním středním a vysokým sklářským školám. Jde o cyklus výstav, kterými Pavilon skla postupně představuje studentské práce z jednotlivých škol, mapuje jejich umělecké směřování i hlavní směry výuky. V rámci posloupnosti těchto výstav tak přirozeně vyplynulo, že jsme se do projektu začlenili i my.

Naši studenti jsou velmi různorodí a my se jejich osobitost snažíme co nejvíce podpořit. Ateliér je poměrně malý, můžeme tedy jejich ideje konzultovat individuálně, což je pro nás velmi důležité. Největší důraz klademe na to, aby si student vybudoval svou silnou osobní cestu v průběhu studia. Snažíme se, aby studenti už během studia vystavovali a začleňovali se do designové scény. Také klademe důraz, aby měli co největší přehled o tom, co se v současném umění děje, aby se tedy opravdu pohybovali na profesionální úrovni. Toho se snažíme podpořit i intenzivní výstavní aktivitou. S ateliérem se pravidelně účastníme Londýnského a Milánského Design Weeku.