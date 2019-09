Nový sběrný dvůr v Pohoří je službou občanům, navíc pomůže šetřit životní prostředí

Na jaký odpad jsou tedy zelené kontejnery ve sběrném dvoře určeny? „Je sem možné dovézt prakticky jakýkoliv odpad vznikající v domácnosti. Shromažďují se zde tyto tříděné odpady: plasty, papír, sklo, kovy, textilní materiál, nebezpečné odpady a objemný odpad. Obec Pohoří umožňuje občanům odkládat do sběrného dvora i omezené množství stavebního odpadu (stavební suti). Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení a baterií. Při předávání odpadů do sběrného dvora bude postupováno podle provozního řádu sběrného dvora, zároveň je nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora,“ upřesnila starostka.

Otevírací doba byla stanovena na dva dny v týdnu – úterý a sobotu. V letním období (duben až říjen) v úterý od 14 do 16 hodin, v zimním období (listopad až březen) od 15 do 16 hodin. V sobotu od 9 do 11 hodin, respektive od 9 do 10 hodin.