Novoroční střízlivění poodkrylo, co nového se může stát

Hned po ranním probuzení se vydala skupina turistů na tradiční novoroční tajný výlet, aby si ověřila, co nového nastávající rok přinese.

A nebyl to jen kohout s jeho úporným kokrháním, či neoblomný digitální budík na nočním stolku, ale také provokativně zářící slunce, které hlásalo, že nastal první den nového roku 2020.

Co dělat, pohádkové prosincové dny jsou minulostí, a nový kalendář neúprosně znázorňuje všední lednové pracovní dny. Ještě že se aspoň první den představuje v plné kráse slunečné pohody, která tak zmírní propastný předěl těchto dvou zimních měsíců.

„Kudy a kam?” bylo první záhadou. Jak jinak než po procházce částí města a po břehu Tiché Orlice dál do zimní přírody. Zahrádkářská kolonie Na Americe však příliš zimu nepřipomínala. Následující lesní cesty Kubincova kopce aspoň náznak zimní krásy přinesly, ovšem i první prověření fyzické zdatnosti. Pod tenkou vrstvou sněhových vloček z mlhy minulé noci se ukrývalo bahno, které dokonale nahradilo skluzavku.

Následující sestup byl tak stejně obtížný jako výstup. Námahu odměnil pohled na nejpůvabnější zákoutí Tiché Orlice, v kterém se nachází obec Orlické Podhůří tvořená sloučením úhledných dědin, starobylých Říček a Rviště s šesti samotami. Po potřebném doplnění energie čajem s bylinným sirupem a vitaminem C, cesta pokračovala bývalým vojenským prostorem, až po další náročný sestup do městské části Ústí nad Orlicí - Kerhartic, do cíle v hospůdce U Kačera.