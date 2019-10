Nová výstava seznamuje se soutěží na koncertní síň v Ostravě

„Ostravané i návštěvníci města jistě ocení možnost seznámit se podrobně s vítězným návrhem, ale i s představami dalších uznávaných architektů. Osobně jsem vnímal celý příběh významné architektonické soutěže jako velmi silný a věřím, že ho výstava alespoň částečně zprostředkuje široké veřejnosti. Pro Ostravu je skvělou zprávou, že autorem návrhu je studio Steven Holl Architects v New Yorku ve spolupráci s pražským Architecture Acts. Právě americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající Kulturní dům města Ostravy s novou koncertní halou. Vítězný koncept přináší nejen originální architekturu, ale také velmi zajímavé, byť náročné technické řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, má dlouhodobou udržitelnost a nabízí nízké provozní náklady,” řekl primátor Tomáš Macura.

Ostrava o výstavbou důstojné koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava usilovala desítky let. Kulturní dům, který byl vybudován v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicismu, tuto funkci plnohodnotně neplní.

Výstava je zpřístupněna od 3. října do 1. listopadu v každý všední den od 14 do 18 hodin. Zájemci mají možnost seznámit se se všemi návrhy, které zkušení architekti z prestižních světových studií do soutěže odeslali.