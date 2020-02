Nosí dnešní ženy spodánku nebo ranošenku? Odpověď vám dá výstava v klatovském Vlastivědném muzeu

Je pravda, že když jsme před lety dělaly inventarizaci sbírky textilu a kolegyně přišly s nápadem, že bych měla udělat výstavu spodního prádla, nebyla jsem nadšená. Protože ony viděly, že máme poměrně dost efektního spodního prádla několika typů z 19. století. Ale moje představa o případné výstavě byla, že to bude průřez každým druhem prádla, jak se vyvíjel. A na to jsme ve sbírkovém fondu předměty neměli.

V tomhle směru mne velmi potěšily reakce ve veřejnosti. Pohybuji se v různých skupinách obyvatel v Klatovech i okolí a mluvila jsem o tom, že by výstava byla pěkná, ale že je lidem asi stále ještě žinantní dát do muzea spodní prádlo. Ale my jsme muzeum vlastivědné. To znamená, že nás zajímá především ten každodenní život. Lidé se nechali přesvědčit a začali do muzea nosit různé tipy spodního prádla a zároveň i z různých časových období, což bylo perfektní.