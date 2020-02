Noční stopu Valachy, která se kvůli počasí málem nekonala, vyhrál Jan Bartoň

Na trase dlouhé 11 kilometrů ani přes své zdravotní dispozice nenašel konkurenci. Zaběhl ji v čase 31:07 minut, o 50 vteřin před druhým v pořadí Radimem Srnským. Třetí byl Martin Holiš. „Už jsem skoro nedoufal, že se Noční stopa poběží. Měl jsem velkou radost, když jsem se dozvěděl, že to nakonec vyjde. Na to, jak těžké byly v posledních dnech podmínky, se pořadatelům podařilo připravit stopu opravdu výborně,“ dodal Jan Bartoň.

Mezi ženami se vítězkou Noční stopy Valachy stala Tereza Tvarůžková. Bylo to vítězství s nádechem smutku. „Mám smíšené pocity, protože jsem dnes naposledy závodila na běžkách. Do budoucna se ale chci věnovat už jen horskému kolu,“ popisovala s neskrývanými emocemi v cíli 22letá talentovaná sportovkyně, která pravidelně boduje ve všech závodech Valachy tour. „Mým cílem bylo hlavně si ten poslední závod užít, a to se podařilo. Byl to závod rychlý, náročný, ale moc hezký,“ podotkla.