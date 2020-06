Nevtíravá krása chebských hrázděnek

Seeberg stojící na skalnatém výběžku Ostroh je tak trochu mišmaš slohů. Postaven byl někdy ve 13. století, ale podoba se nezachovala. Nyní je rekonstruovaný, ale podkladů nebylo mnoho, takže je to spíše optimální verze.

Vrch je rozdělen na dvě části - předhradí, kde při rekonstrukci vznikl malý skanzen staveb, které by jinak zanikly. Ve stodole je národopisné expozice. V hradu toho moc neuvidíte, repliky mučících nástrojů, pár výstav... Býval tu porcelán, také připomenutí Valdštejna, to už zmizelo.

Hrázdění se s výjimkou stodol a kůlen nikdy nepoužívalo ke stavbě přízemních částí budov, ale jen v patrech a ve štítech. Do rámové kostry tvořené svislými trámy a zpevněné šikmými vzpěrami s vodorovným pažením se vkládala tyčovina, výplet, kameny, později cihly. Nakonec se vše omazalo hlínou nebo se domy omítly. Dřevo se natíralo na modro, hnědo, černo nebo vínově rudou barvou.

Cheb neboli Egger měl mimořádně strategickou úlohu na Via regia, Královské cestě vedoucí do Norimberka. Proto musely mít domy na rynku, slovo náměstí do našeho slovníku přišlo v 19. století, minimálně tři okna vedle sebe, aby se poukázalo na movitost obce.