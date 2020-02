Nepálské dny v Brně zahájila výstava o zapomenuté hoře

Magnetem letošních Nepálských dnů bude Dílna - Co si uvaříme – to si sníme s povídáním o nepálské kuchyni a vařením nepálských jídel. Program Dílny je určen dospělým. Z technických důvodů došlo ke změně původního data. Dílna se bude konat 29. 2. od 10 do 17 hodin v Technickém muzeum v Brně, Purkyňova 105, Královo Pole. Nutno se předem přihlásit, a to pouze písemně na: cznepal@seznam.cz.