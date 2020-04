Nemocnice v Klatovech a v Domažlicích nabízí testy na onemocnění covid-19 i samoplátcům

„Jako jedni z prvních v zemi vycházíme vstříc občanům ČR, kteří dojíždí pravidelně za prací do ciziny a zejména do Německa (tzv. pendlerům). Těm vláda nově umožnila překračovat hranice a vyhnout se při příjezdu do ČR 14denní karanténě, pokud předloží negativní PCR test na covid-19. Test si ale může za poplatek nechat udělat kdokoli. Pro osoby indikované KHS jsou testy i nadále zdarma (hradí systém zdravotního pojištění).