Nejvyšší čas myslet na dárky pod vánoční stromeček

S rychle blížícími se vánočními svátky narůstají starosti, co pěkného pořídit svým nejbližším pod vánoční stromeček. Teplé oblečení, peněženku, kabelku, kosmetiku, šperk? Stírací los? Pro babičku a dědečka teplé domácí papuče? To bývalo, ale dnes, co nového by se asi hodilo?