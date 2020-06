Návštěvou Spišského hradu přispějete k záchraně památky UNESCO

Zápolští koncem 15. století provedli výraznou gotickou přestavbu, krom paláce s rytířským sálem to byla i zahrada a kaple sv. Alžběty, renesanční prvky hrad získal za časů Thurzů, které vystřídali Czákyové. Roku 1780 již z důvodu nepohodlí k obývání opuštěný hrad vyhořel, čímž nastal počátek chátrání zříceniny.

Krom toho, že hrad je slovenskou Národní kulturní památkou, byl roku 1993 zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO, a to rovnou spolu s obcí Spišské Podhradie, Spišskou Kapitulou a obcí Žehra.

Žehra je známá svým raně gotickým kostelem sv. Ducha z let 1245-1275, zdobeného nástěnnými malbami z 13. až 15. století, dochovala se i prastará kamenná křtitelnice. Pokud cestujete od hradu, sídla moci světské, přes Žehru na Spišskou Kapitulu , sídlo církevní moci, narazíte na známý fenomén východního Slovenska, romské osady, jako je libozvučně pojmenovaná Dobrá Vôľa.

Co by to bylo za hrad bez pověstí. Jedna z nich vypráví o pastýři, příteli skřítků a víl, který byl i lidovým léčitelem. Jeho dobro se nelíbilo pekelníkovi, který se ho chtěl zbavit. Ovšem dobrotivé pohádkové bytosti ďábla nalili kořalkou a šupem ho navrátily peklu.