Naléhavé potřeby dětských domovů řeší přímá pomoc i založením platformy Domovy sobě!

Yourchance realizuje dva projekty – integrační pro mladé lidi z dětských domů, Začni správně, a vzdělávací, Finanční gramotnost do škol. Oba projekty připravily pro své klienty řadu on-line informací, edukativních i zábavných aktivit, her a dalších možností přímé pomoci.

Projekt Finanční gramotnost do škol přichází také se zajímavými aktivitami. Na webových stránkách projektu najdete výukové materiály pro žáky ZŠ a SŠ, ale i omalovánky pro předškoláky z pera projektu. Rozcestník výukových nástrojů, který se zde nachází, zavede všechny zainteresované návštěvníky k různým projektům, aktivitám, výukovým nástrojům k finančnímu vzdělávání, které jsou na českém trhu dostupné. Jedná se například o portály, publikace, videa, hry, aplikace.

Finanční gramotnost do škol realizuje a spravuje on-line hru Rozpočti si to! , která prověřuje finanční gramotnost a rozvíjí zdravé finanční návyky. V nabídce je výuková verze pro žáky všech stupňů základních a středních škol, kteří si tak mohou trénovat a rozvíjet svoji podnikavost, finanční i digitální gramotnost.

Nově je vyhlášena soutěž Rozpočti si to! pro rodinné týmy a rodinné skupiny z dětských domovů. Registrace do soutěže je možná na webu soutěže do 30. května.