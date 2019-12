Na tvůrčí dílny pod názvem Kouzlo skleněného dárku si lidé přišli pohrát i umělecky se vyřádit

Lidé si mohli vybrat ze čtyř technik – výrobu ozdob z korálků, techniku sypaných třpytek, malování barvami na sklo a techniku rytiny gravírovacím perem.

Na tvůrčí dílny do Pavilonu skla zavítala i desetiletá Veronika Šímová z Klatov. „Na akci jsem přišla s maminkou a mojí šestiletou sestřičkou Šárkou. Vyrobila jsem si tu náramek z korálků a mamince jsem pomohla vyrobit hvězdičku z korálků. S korálky pracuji moc ráda. Mně to baví a líbí se mi to. Moje sestřička zas dělala ozdobičky – skákací stromeček z korálků a kouli, kterou zdobila technikou sypaných třpytek. Mám velkou radost z toho, co jsem si tady dnes sama vytvořila," řekla Veronika.

„V klatovském PASKu nejsme poprvé. Byly jsme tu letos na jarním tvoření a na podzim na Otevřených ateliérech, zažily jsme tu i loňskou vánoční dílnu. Já bych řekla, že vždy je to trošku jinak, trošku něco se opakuje, něco je nového, ale jedním z důvodů, proč jsme sem dnes přišly je, že se nám povedlo některé vánoční ozdoby rozbít a tak jsme přišly vyrábět nové. Na dílny chodíme moc rády. Je to kreativní, děti to rozvíjí a užijeme si společně čas předvánoční. Klatovskému PASKu bych chtěla za tuhle akci moc poděkovat," dodala s úsměvem maminka Jitka Šímová.

Seniorka nečekala, že prožije dokonale třpytivou neděli

Na akci zavítala i Emílie Baierlová z Klatov, která je už v důchodu a do Pavilonu skla přišla s paní Funkovou. „My jsme babičky jedné vnučky a na tvůrčích dílnách jsme poprvé. A co jsem si tu vytvořila? Koupila jsem si dva skleněné zvonečky a zkusila je ozdobit barevnými třpytkami. Techniku sypaných třpytek tady zkouším poprvé v životě. Jinak jsem celý život pletla, háčkovala, drhala, chodila na krajky, ale tohle mi moc nejde. Už se třesou ruce...

Je to tady nádherné! Nečekala jsem, že to bude tak skvělé, prostě dokonale třpytivá adventní neděle. Budu odtud odcházet nadšená, že jsem si vytvořila svoje vlastní ozdoby. Jsou sice úplně prosté, ale dám je vnoučatům," přiznala paní Emílie.

Babička dala skvělý tip

Na předvánoční dílny zavítal i pětatřicetiletý Vojtěch Novotný z Českých Budějovic.

„Přišel jsem s přítelkyní a naší osmiletou dcerou. O této akci jsme se dozvěděli od babičky, která je z Klatov, tak jsme za ní přijeli a zkusili jsme to tady. Na tvůrčích dílnách v PASKu jsme úplně poprvé. Techniku rytiny gravírovacím perem jsem ještě neměl možnost zkoušet, takže v tom mám dnes premiéru. A fakt mě to „chytlo". Na skleničku jsem si namaloval svůj vlastní motiv, což je taková „potvora" z jedné hry, a teď ji ryju do skla. Uvidíme, až to bude hotové, ale zatím musím říct, že jsem na to asi přišel," popsal mladý muž.

Jeho dcera zaujatě ryla na skleničku vánoční předlohu podle šablony - rybičky a lodičku. „Dcerku tahle zajímavá technika také chytla a koukám, že už jí to jde. Tyhle tvůrčí dílny jsou vážně skvělá akce, na kterých jsme si společně hezky pohráli i umělecky vyřádili, a budeme na ně rádi vzpomínat. Babička nám dala skvělý tip," dodal s úsměvem pan Vojtěch.