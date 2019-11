Na Rabí zažijete Peklíčko a Nebíčko i podvečerní prohlídky zimního hradu s vánoční atmosférou

V nebi plném andílků si mohou zájemci pohrát a zasoutěžit v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak mohou pošeptat do ucha svatému Mikulášovi svá tajná vánoční přání. Pro malé i velké zlobivce je potom připraveno pravé začouzené peklíčko v hradním sklepení.

Již nyní čerti v hradní recepci čekají, aby vpustili do pekelných sklepů zlobivé děti. Nejvíce se těší Lucifer, že děti nedodržely slib a opět zlobily rodiče. Už si je letos v pekle nechá a prý nepomohou žádné plané sliby a přemlouvání. Přičaruje jim rohy a ocas s kopyty a hajdy štípat dříví a přikládat pod kotle.

Další akci si hrad Rabí přichystal na sobotu 7. prosince od 16 do 19.30 hodin. Vánoce na hradě si totiž získaly za léta konání velkou popularitu. Návštěvníci si mohou zpříjemnit předvánoční čas a navštívit podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu.

Vánoce na Rabí se těší tradičně velké oblibě, kapacita jednotlivých prohlídek je omezená, proto pořadatelé doporučují rezervaci. Objednávky budou přijímat na adrese rudova.hana@npu.cz nebo na telefonním čísle 376 596 235 (a to od pondělí do pátku od 11 do 14 hodin).