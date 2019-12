Na prohlídky zámku Mníšku lze zavítat ještě tento víkend a na přelomu roku

Kdo by si chtěl užít netradiční prohlídku, pro toho jsou připraveny speciální vánoční prohlídky s adventními zvyky. Proč svobodné slečny zadělávaly o Vánocích na knedlíky? Co znamená, když pod hrnečkem objevíme dudlík? Jak zajistit, aby těsto na vánočku dobře vykynulo? To všechno se dozvíte při vánočních prohlídkách svátečně vyzdobenými komnatami.