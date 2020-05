Na mníšeckém zámku se káva podávala v kafírně ve věži

Patří sem ale i menší salónky, do kterých se společnost rozešla po skupinkách podle svého zájmu. Pánové se těšili do kuřáckého salónku, kde si mohli u hracího stolku zahrát karty, kostky nebo deskové hry. Dámy v dámském salónku mohly odpočívat v rokokové lenošce a pochutnávat si na kávě.

Káva se ovšem v minulém století podávala na zámku často také v útulném rohovém salónku, který přímo sousedí se společenským sálem. Poslední majitelé Kastové mu příhodně přezdívali kafírna. Společnost si kávu nalévala z kávovarů, ve kterých se nápoj po celou dobu udržoval dostatečně teplý. Káva se v kuchyni do nich nalila již hotová a v nádobě se pak jen přihřívala.

Kromě příjemného prostření nabízela kafírna osazenstvu i pěkný rozhled na město a do okolí zámku. Dohlédlo se ke kostelu, do zahrady i na hospodářský dvůr před zámkem až přes zámecký rybník na protější břeh. Místnost se nachází v šestiboké nárožní věži, která navíc míří jihovýchodním směrem. Během letních, ale i jiných slunečných dnů si tu proto užívali příjemné teplo od rána až do večera. A pokud slunce zrovna nesvítilo? Pak stačilo donést přenosná kamínka, kterými se topilo ve všech nárožních pokojících, kde chyběla kamna.