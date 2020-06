Na hrad Svojanov míří král

Na konec června měla správa hradu naplánované královské slavnosti, které se za dlouhá léta staly tradicí. Letos kvůli protikoronavirovým omezením se ve své podobě, jak jsou výletníci z předchozích let zvyklí, konat nebudou.

Správa hradu sáhla po kompromisu, aby návštěvníci nebyli ochuzení. Mohou se těšit na oživené prohlídky. Tentokrát budou se středověkou tematikou, a to o víkendu 27. a 28. června, tedy v původně plánovaném termínu slavností.

Ve středověkých prostorách hradu se budou odehrávat různé scény. Samozřejmě že se dostaví také sám Přemysl Otakar II., snad přijede také panovníkova žena, královna Kunhuta. Kteří další urození páni oživí historii na Svojanově? To se všichni zájemci dozvědí přímo na místě.

Přijeďte se pobavit na hrad Svojanov. Do konce června má brány dokořán od 9 do 17 hodin, a to každý den.