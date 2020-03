Na aktivity malých Bohumíňáků přispěje radnice více než dvěma miliony korun

Díky příspěvku se podívají i do Světa techniky nebo se naučí hrát šachy. Město jim také dotuje vstup do sportovních zařízení Bosporu a do solné jeskyně. Finanční podpora, kterou Bohumín vkládá do vzdělávacích a sportovních aktivit, stále roste. Zatímco v roce 2016 šlo o částku 1,7 milionu korun, letos se počítá s 2,2 milionu korun.