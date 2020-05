„Musíte tleskat a smát se za tři.“ Slovácké divadlo zase hraje

„Pro mě je to taková milá vzpomínka, protože jsem tři roky dělal uvaděče v divadle Husa na provázku. Rád jsem se tedy přihlásil hned, když přišla výzva, abychom se dobrovolně zapojili do organizace dnešního večera,“ svěřil se Martin Hudec, který postával ve foyer divadla s programy k Rychlým šípům v ruce.

To se zaplňovalo mnohem sporadičtěji, než je to ve Slováckém divadle běžné, a u neustále beznadějně vyprodaných Rychlých šípů obzvlášť. Divadlo totiž mohlo svou kapacitu naplnit jen z jedné třetiny, a tak Šípy v úterý vidělo 128 diváků z 382 možných.

„Bylo to zvláštní. Zpočátku jsem si říkal, že reakce diváků byly přes ty roušky tlumené. A šlo poznat, že ze začátku byli zaražení jak diváci, tak my. Ale zhruba od půlky už se to uvolnilo a začalo to být fajn,“ zhodnotil první představení Tomáš „Rychlonožka“ Šulaj.