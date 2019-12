Motýli mají novou šanci k životu, pomoci jim mohou města

Komu by se nelíbil žlutý, krásně tvarovaný, s černou kresbou – otakárek fenyklový nebo ovocný, modře zářící batolec duhový, vřetenuška obecná s červenými skvrnami na černomodrém podkladu, nápadná babočka paví oko či jen obyčejně bílý bělásek zelný?

V posledních desetiletích však vidíme motýly méně často, takže i člověk neznalý si klade otázky, kam zmizeli. Ještě před dvaceti či třiceti lety se to na rozkvetlých loukách, kolem řek či na lesních cestách třepotajícími „barevnými drahokamy“ jen hemžilo. Nyní přírodovědci bijí na poplach, že motýlů dramaticky ubývá, ba dokonce konstatují, že celých 40 procent denních motýlů patří mezi ohrožené druhy.

Čím to je, že živočichy, kteří přežili do současnosti 200 milionů let, se člověku na začátku 21. století podařilo z velké části vyhubit?