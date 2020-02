Motosalon se blíží, k novinkám bude patřit soutěž kaskadérů

MOTOSALON se bude rozprostírat na neuvěřitelných dvou hektarech plochy brněnského výstaviště. Prezentovat se budou importéři všech velkých značek působících na českém trhu - na 150 firem, zastupujících 390 značek obsadí pavilony P a F. Pavilon Z a volné plochy budou určeny pro doprovodné aktivity. Rozhodně bude k vidění to nejlepší z českého motocyklového trhu.

Nebudou chybět tematické workshopy Automotodromu Brno, mikrokurzy o údržbě motocyklu i ukázky poskytování první pomoci First Help. Milovníkům dobrodružství a cestování jsou určeny oblíbené cestovatelské přednášky se známými Vandráky, Jardou Šímou a dalšími. Novinkou je BURGER ARÉNA s pochoutkami nejen z masa, na své si přijdou i vegetariáni. Pokud se chcete dobře najíst, zamiřte do pavilonu Z.