MOTO Test Camp podpoří 9 motocyklových značek

„Očekáváme, že společná testovací akce přiláká stovky zvědavců. Navíc se koná v místě, které je plné motorkářů a motorek každý víkend; tedy i v době, kdy se tam žádná organizovaná akce nekoná. Proto jsem nucen zdůraznit, že Moto Test Camp 2020 je určen pro omezený počet zájemců, kteří se zaregistrují předem, a tím pádem budou mít garantovaný vstup - vjezd do uzavřeného areálu - a samozřejmě testovací jízdy na motocyklech, které si sami předem vyberou. Je nám opravdu líto, ale jinak to za současné situace opravdu udělat nelze,” vysvětlil za organizátory Ondřej Hrůza.

„Samotné brněnské veletrhy dlouhodobě tlačí to, aby na Motosalonu šlo testovat, ale výstava je v březnu a lidí tam bylo moc, než aby se dostalo na všechny. Proto jsme se v partnerství s BVV dohodli na tomto pilotním ročníku. Motorkářský trh je navíc extrémně segmentovaný a o konečné koupi rozhoduje nejen to, jak se motorka vystaví, ale hlavně jak jede, jaké budí emoce při jízdě, jak zní. A to se při statické prezentaci předvádí špatně. Takže jsme pro lidi vážně zvažující koupi nachystali možnost si pořádně vybrat. Abychom výstavu, která je spíše o budování povědomí, doplnili akcí, která je o budování vztahu. Nevylučuje se to. Jen je to další chybějící článek, který zkoušíme doplnit,” uvedl Adam Žert, druhý z organizátorů.