Mladým strojařům umetají cestu k budoucí kariéře firemní stipendia

Dobrý obráběč kovů si tak hned po svém nástupu do zaměstnání dokáže vydělat výrazně víc, než leckterý absolvent celé řady humanitních či společenských oborů.

„Základní podmínkou pro získání stipendia v denní formě studia je především řádné plnění studijních povinností a pravidelná docházka do školy,“ doplnila Tischlerová.

Za to mu firma nabízí měsíční stipendium 1 500 korun v 1. ročníku, 2 000 korun ve druhém, 2 500 korun ve třetím a 3 000 korun ve čtvrtém ročníku. Ve 3. a 4. ročníku absolvuje stipendista placenou odbornou praxi za 100 korun na hodinu. Groz-Beckert svým stipendistům i jejich kolegům nabízí rovněž možnost placené letní brigády. Po úspěšném ukončení studia pak možnost perspektivního a lukrativního zaměstnání ve známém prostředí.

Jedním z prvních stipendistů, věrným firmě už patnáct let, je nový předseda zdejší Základní organizace OS KOVO, Marek Profant.

„Do Groz-Beckert jsem nastoupil jako absolvent oboru obráběč kovů v roce 2004 a nikdy jsem rozhodnutí učit se pro tuto konkrétní firmu nelitoval. Firma splnila do puntíku vše, co slíbila. Mnozí mladí se obávají závazku zůstat v podniku po dobu, kterou pobírali stipendium. Je to však obava zbytečná. Nikdo z čerstvých absolventů nemá ještě takové zkušenosti a praxi, aby mu jiná firma nabídla výrazně lepší podmínky a odměnu za práci,“ zdůraznil Profant.