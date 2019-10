Mistrovský obraz Oskara Kokoschky nabídne říjnová aukce v Mánesu

Toto impozantní plátno, jež malíř vytvořil po svém příchodu do Prahy na sklonku léta 1934, představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu téhož roku byl obraz vystaven v Mánesu, a tak se tak po 75 letech vrací zpět do slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej.

Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám. Malíř si pro práci na něm vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém Městě a odtud pak svýma očima zachycoval Prahu téměř celé tři týdny.