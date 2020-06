Mikuláš Hrbáček ze SuperStar natočil společnou píseň se skupinou Slza

Mikuláš si podmanil desetitisíce fanoušků na sociální síti Instagram, má velké množství nabídek ke spolupráci a nezahálí ani po hudební stránce. Mimo to, že začátkem července vydá svůj první videoklip k písni Miss You, oslovila ho kapela Slza. Společně s Petrem Lexou a Lukášem Bundilem se sešli, aby si společně střihli úspěšnou píseň Holomráz, kterou si Mikuláš vybral během castingů.

"Kapelu Slza poslouchá hlavně moje mladší sestra, ale i mně se jejich písničky vždycky líbily. Proto když mě oslovil Petr Lexa ke společnému natočení jejich hitu, byl to pro mě silný zážitek," prozradil Mikuláš. "V tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, že mě nějaká uznávaná hudební stálice bere jako zpěváka. A nejen zpěváka, ale i sobě rovného. Byl to pro mě moc příjemně strávený den, kdy mi kluci předali spoustu zkušeností. Jsou to sympaťáci a máme toho hodně společného," dodal.