Mezinárodní vánoční festival pomohl českým charitám

„Když jsem se procházela okolo všech stánků, tak jsem viděla všechny ty nádherné produkty, jídlo a oblečení, které zde prodáváte, takže doufám, že se vám podaří vše prodat, protože všichni víme, že to není dnes jenom o prodeji, ale také o charitě. Jsem šťastná, že DSA podporuje lidi, kteří jsou v tíživé situaci, kteří si nemohou užít vánoční svátky v klidu a míru, ve kterém my je prožíváme,“ poděkovala Monika Babišová DSA Prague za organizaci charitativního vánočního festivalu.

Nakoupit dárky dorazila také hvězda muzikálu Čarodějka Elis Ochmanová, která na festival zavítala poprvé a byla skvělou atmosférou unesena. „Nakoupila jsem sůl do koupele a plyšáky Pestrouše, kteří jsou ušití z ponožek a jsou to moc hezká zvířátka. Jsou to pejsci a myslím, že s nimi udělám radost. Jsou to dárky k Vánocům. Protože já musím mít do prvního adventu všechno hotové, včetně dárků, tak už jsou tohle jen dárky na přilepšenou,“ vysvětlila zpěvačka.