Mezinárodní den sester v Nemocnici Valašské Meziříčí oslaví i jeden manželský pár

Tehdy nastoupila do valašskomeziříčské nemocnice na pozici všeobecné sestry Karla Melichaříková, která po krátkém působení na standardním oddělení přešla na místní jednotku intenzivní péče (JIP). „Po osmnácti letech na oddělení JIP mi vedení nemocnice nabídlo funkci vrchní sestry, kterou jsem přijala a v této pozici jsem do dnešní doby,“ řekla Karla Melichaříková, vrchní sestra chirurgický oborů a urologie v Nemocnici Valašské Meziříčí.

Vladimír Melichařík přiznává, že velký vliv na profesní otočku mělo jeho seznámení s Karlou během civilní služby. Manželé jsou 16 let a mají spolu dvě děti ve věku 15 a 12 let. V nemocnici ve Valašském Meziříčí Karla pracuje 26 let, Vladimír 10 let a i po tak dlouhé době oba profese stále naplňuje. „Práce zdravotní sestry mě i nadále baví,“ potvrzuje Karla Melichaříková a její manžel vzápětí dodává: „Líbí se mi práce s lidmi, mám chuť pomáhat lidem.“