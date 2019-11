Městskou knihovnu v Klatovech navštíví v rámci projektu Spisovatelé do knihoven novinář Aleš Palán

Aleš Palán se narodil 23. listopadu 1965 v Jihlavě. Je jedním ze signatářů Charty 77. V druhé polovině osmdesátých let (i na začátku let devadesátých) pracoval jako noční hlídač, figurant a kopáč. Od roku 1993 se věnuje žurnalistice (Jihlavské listy, Duklák, Lidové noviny, Česká televize, TV Nova, Katolický týdeník, Hospodářské noviny, Host). Vedl kurzy tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a Vysoké škole kreativní komunikace.

Rozhovory s šumavskými samotáři Raději zešílet v divočině (2018) byly v anketě Lidových novin vyhlášeny Knihou roku. V roce 2018 mu vyšel nový román Miss exitus. Od února 2018 do března 2019 byl ředitelem nakladatelství Kalich. Nyní je na volné noze.

Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán přináší setkání s dalšími solitéry za dalších koutů České republiky žijícími stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy.

V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme rozhovor se ženou, která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do poustevny jediného současného poustevníka, františkána bratra Anděla.

Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a deseti knihoven po celé České republice. Od září 2019 do června 2020 se v nich představí deset autorů prózy i poezie. Do projektu jsou zapojeni tito autoři: Michal Ajvaz, Kateřina Rudčenková, Aleš Palán, Pavla Horáková, Jonáš Zbořil, Jan Škrob, Radek Malý, Markéta Hejkalová, Ondřej Hložek a Pavel Kolmačka.