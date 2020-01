Městskou knihovnu v Klatovech navštíví básník, hudebník a rozhlasový redaktor Jonáš Zbořil

Taky se tu sem tam cestuje do Vesmíru, na různá odlehlá místa na Zemi, nebo se prostě jenom zůstává v pokoji s malým dítětem, s dcerou, která vznik rukopisu dost ovlivnila. Asi to nejlépe vystihuje ta fascinace světem, kterou mám asi odjakživa, jen se teď rozšířila víc do světa, víc se zakládá na novinových článcích, na vědeckých objevech… nebo na úplně základních věcech. Jak jsem říkal. Fascinace tím, že existuje život, že je zrovna na téhle planetě, že je založen na nějaké chemické bázi. A že se v něm poslední dobou nějak přeskupují síly a že by to život mohlo dost poškodit. A taky je tam dost nadsázky,” uvedl Jonáš Zbořil.