Městské divadlo Brno představilo Ráj, závěrečnou část volné muzikálové trilogie Stanislava Moši a Zdenka Merty

Expozice je zajímavá a rychle vtáhne do děje. Mladý klavírní virtuos stojí na prahu budoucí slávy. Jeho velký koncert má být přenášen téměř do celého světa. Všude bude slyšen, viděn. Má to však háček. Dirigent je robot. Klavírista to nejprve považuje za vtip. Robot je naprosto dokonalý, ne chybující člověk, ujišťují ho. Nabídku tedy přijme, koncert se koná, dirigent je skvělý… Než dojde k nečekané poruše. Orchestr se sólistou pokračují sami. Následuje však další, tentokrát vše ničící exploze.