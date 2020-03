Městská nemocnice Ostrava spustila provoz odběrového místa

Stěry jsou odebírány jen pacientům v autech, kteří v nich vjedou do stanu. Tým, který odběr provádí, tvoří vždy dvě všeobecné zdravotní sestry a sanitář. Odebrané vzorky, kterých může být denně 40 až 60, jsou odesílány pracovníkům krajské hygienické stanice, kteří je zpracovávají.

Mobilní stan s dvěma unimo buňkami je umístěn za správní budovou v areálu Městské nemocnice Ostrava. Vjezd do areálu je určen z ulice Várenské a výjezd ulicí Hornopolní. Správná cesta do areálu i ven je označena šipkami.

„Jednotlivá nemocniční oddělení pracují v rovnocenných izolovaných týmech lékařů, sester, ošetřovatelů i dokumentačních pracovnic. K jejich střídání dochází podle možností jednotlivých primariátů, a to tzv. bariérovým způsobem, pokud je to možné. Znamená to bezkontaktní výměnu celého týmu, lékařského, sesterského i ošetřovatelského včetně předání informací. Tím opatřením dochází ke zvýšení životnosti celého oddělení v případě karantény. Zdravotnický tým nemocnice posílili první dobrovolníci a studenti,” uvedla Andrea Vojkovská.