Město Ostrava prodává pozemek mezi OC Karolina a Trojhalím Karolina

Podle informací z magistrátu o záměru prodat pozemky o celkové rozloze 7 982 metrů čtverečních rozhodli ostravští zastupitelé v květnu 2019. Lhůtu pro předložení nabídek měli zájemci do konce září 2019. Město Ostrava jako součást záměru určilo parametry, které hodnotila pracovní skupina.

„Naším dlouhodobým cílem je vytvořit z centra Ostravy hojně navštěvované atraktivní místo. Stavba administrativního objektu na dosud nevyužitém území bude důležitým krokem pro rozvoj této významné části centra města, pro scelení, propojení moderních staveb nákupního centra a obytných domů s historickými objekty Trojhalí. Těší mě, že se do projektu pouští společnost Contera, která na území města i dalšími stavbami prokázala, že má na podobný projekt dostatečně silnou vizi i energii,” řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

„V kupní smlouvě jsou stanoveny termíny, které kupující musí dodržet. Do poloviny příštího roku požádat o změnu územního rozhodnutí, pakliže k němu přistoupí, stavební povolení mít k dispozici nejpozději v květnu 2021 a do konce července 2024 by měl být objekt dostavěný a připravený k užívání. Stanovili jsme si dostatečnou roční lhůtu pro splnění těchto termínů. Pokud nebudou dodrženy, má město právo od kupní smlouvy odstoupit,” informovala investiční náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová.